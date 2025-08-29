Austin Capitals मूल्य (AUX)
Austin Capitals (AUX) रियल-टाइम प्राइस $4.25 है. पिछले 24 घंटों में, AUX ने $ 4.25 के कम और $ 4.25 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AUX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.38 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.001 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AUX में --, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +183.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Austin Capitals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.60M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AUX की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.79M है, कुल आपूर्ति 9786000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.60M है.
आज के दिन के दौरान, Austin Capitals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00021769 था.
पिछले 30 दिनों में, Austin Capitals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0760091250 था.
पिछले 60 दिनों में, Austin Capitals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0876609250 था.
पिछले 90 दिनों में, Austin Capitals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00021769
|+0.01%
|30 दिन
|$ -0.0760091250
|-1.78%
|60 दिन
|$ -0.0876609250
|-2.06%
|90 दिन
|$ 0
|--
Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies
Austin Capitals (AUX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AUX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
