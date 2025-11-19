एक्सचेंजDEX+
AUSSIE BAG WORKERS का आज का लाइव मूल्य 0.00001042 USD है.AUSBAGWORK का मार्केट कैप 10,490.5 USD है. भारत में AUSBAGWORK से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

AUSBAGWORK की अधिक जानकारी

AUSBAGWORK प्राइस की जानकारी

AUSBAGWORK क्या है

AUSBAGWORK आधिकारिक वेबसाइट

AUSBAGWORK टोकन का अर्थशास्त्र

AUSBAGWORK प्राइस का पूर्वानुमान

AUSSIE BAG WORKERS मूल्य (AUSBAGWORK)

1 AUSBAGWORK से USD लाइव प्राइस:

-7.60%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:39:18 (UTC+8)

AUSSIE BAG WORKERS का आज का मूल्य

आज AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) का लाइव मूल्य $ 0.00001042 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.58% का बदलाव आया है. मौजूदा AUSBAGWORK से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00001042 प्रति AUSBAGWORK है.

$ 10,490.5 के मार्केट कैप के अनुसार AUSSIE BAG WORKERS करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.47M AUSBAGWORK है. पिछले 24 घंटों के दौरान, AUSBAGWORK की ट्रेडिंग $ 0.00001003 (निम्न) और $ 0.0000113 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00102885 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000919 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में AUSBAGWORK में पिछले एक घंटे में -0.60% और पिछले 7 दिनों में -7.67% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) मार्केट की जानकारी

AUSSIE BAG WORKERS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AUSBAGWORK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.47M है, कुल आपूर्ति 999473696.733379 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.49K है.

AUSSIE BAG WORKERS की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.60%

+0.58%

-7.67%

-7.67%

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, AUSSIE BAG WORKERS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AUSSIE BAG WORKERS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000027753 था.
पिछले 60 दिनों में, AUSSIE BAG WORKERS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000102660 था.
पिछले 90 दिनों में, AUSSIE BAG WORKERS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.58%
30 दिन$ -0.0000027753-26.63%
60 दिन$ -0.0000102660-98.52%
90 दिन$ 0--

AUSSIE BAG WORKERS के लिए प्राइस पूर्वानुमान

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में AUSBAGWORK का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, AUSSIE BAG WORKERS के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में AUSSIE BAG WORKERS की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए AUSBAGWORK के प्राइस पूर्वानुमान के लिए AUSSIE BAG WORKERSप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न AUSSIE BAG WORKERS

2030 में 1 AUSSIE BAG WORKERS का मूल्य कितना होगा?
अगर AUSSIE BAG WORKERS 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. AUSSIE BAG WORKERS के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:39:18 (UTC+8)

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

AUSSIE BAG WORKERS के बारे में और जानें

