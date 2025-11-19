एक्सचेंजDEX+
AURO USDA का आज का लाइव मूल्य 0.99873 USD है.USDA का मार्केट कैप 230,813 USD है. भारत में USDA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!AURO USDA का आज का लाइव मूल्य 0.99873 USD है.USDA का मार्केट कैप 230,813 USD है. भारत में USDA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

USDA की अधिक जानकारी

USDA प्राइस की जानकारी

USDA क्या है

USDA आधिकारिक वेबसाइट

USDA टोकन का अर्थशास्त्र

USDA प्राइस का पूर्वानुमान

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:39:58 (UTC+8)

AURO USDA का आज का मूल्य

आज AURO USDA (USDA) का लाइव मूल्य $ 0.99873 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.09% का बदलाव आया है. मौजूदा USDA से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.99873 प्रति USDA है.

$ 230,813 के मार्केट कैप के अनुसार AURO USDA करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 231.11K USDA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, USDA की ट्रेडिंग $ 0.989593 (निम्न) और $ 1.033 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.033 और सबसे निम्न स्तर $ 0.953424 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में USDA में पिछले एक घंटे में +0.10% और पिछले 7 दिनों में -0.03% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

AURO USDA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 230.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDA की मार्केट में उपलब्ध राशि 231.11K है, कुल आपूर्ति 10106162.02835018 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.09M है.

AURO USDA (USDA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, AURO USDA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00094091 था.
पिछले 30 दिनों में, AURO USDA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0075050564 था.
पिछले 60 दिनों में, AURO USDA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013446900 था.
पिछले 90 दिनों में, AURO USDA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00094091+0.09%
30 दिन$ +0.0075050564+0.75%
60 दिन$ -0.0013446900-0.13%
90 दिन$ 0--

AURO USDA (USDA) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में USDA का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
AURO USDA (USDA) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, AURO USDA के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में AURO USDA की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए USDA के प्राइस पूर्वानुमान के लिए AURO USDAप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न AURO USDA

2030 में 1 AURO USDA का मूल्य कितना होगा?
अगर AURO USDA 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. AURO USDA के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:39:58 (UTC+8)

AURO USDA (USDA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

AURO USDA के बारे में और जानें

