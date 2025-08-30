AuraFarming मूल्य (AURAFARM)
-4.59%
-25.10%
-40.53%
-40.53%
AuraFarming (AURAFARM) रियल-टाइम प्राइस $0.00111268 है. पिछले 24 घंटों में, AURAFARM ने $ 0.00100535 के कम और $ 0.0016357 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AURAFARM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0048771 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00043676 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AURAFARM में -4.59%, 24 घंटों में -25.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -40.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AuraFarming का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AURAFARM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.67M है, कुल आपूर्ति 999672119.898135 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.11M है.
आज के दिन के दौरान, AuraFarming का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000372899234538695 था.
पिछले 30 दिनों में, AuraFarming का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005339199 था.
पिछले 60 दिनों में, AuraFarming का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001850634 था.
पिछले 90 दिनों में, AuraFarming का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011196851559723033 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000372899234538695
|-25.10%
|30 दिन
|$ +0.0005339199
|+47.99%
|60 दिन
|$ +0.0001850634
|+16.63%
|90 दिन
|$ -0.0011196851559723033
|-50.15%
Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points.
