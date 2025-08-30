AURAFARM की अधिक जानकारी

AuraFarming लोगो

AuraFarming मूल्य (AURAFARM)

1 AURAFARM से USD लाइव प्राइस:

$0.00110862
-25.10%1D
AuraFarming (AURAFARM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:36:36 (UTC+8)

AuraFarming (AURAFARM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00100535
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0016357
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00100535
$ 0.0016357
$ 0.0048771
$ 0.00043676
-4.59%

-25.10%

-40.53%

-40.53%

AuraFarming (AURAFARM) रियल-टाइम प्राइस $0.00111268 है. पिछले 24 घंटों में, AURAFARM ने $ 0.00100535 के कम और $ 0.0016357 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AURAFARM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0048771 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00043676 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AURAFARM में -4.59%, 24 घंटों में -25.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -40.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

AuraFarming (AURAFARM) मार्केट की जानकारी

$ 1.11M
--
$ 1.11M
999.67M
999,672,119.898135
AuraFarming का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AURAFARM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.67M है, कुल आपूर्ति 999672119.898135 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.11M है.

AuraFarming (AURAFARM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, AuraFarming का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000372899234538695 था.
पिछले 30 दिनों में, AuraFarming का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005339199 था.
पिछले 60 दिनों में, AuraFarming का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001850634 था.
पिछले 90 दिनों में, AuraFarming का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011196851559723033 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000372899234538695-25.10%
30 दिन$ +0.0005339199+47.99%
60 दिन$ +0.0001850634+16.63%
90 दिन$ -0.0011196851559723033-50.15%

AuraFarming (AURAFARM) क्या है

Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points.

AuraFarming (AURAFARM) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

AuraFarming प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AuraFarming (AURAFARM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AuraFarming (AURAFARM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AuraFarming के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब AuraFarming प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AURAFARM लोकल करेंसी में

AuraFarming (AURAFARM) टोकन का अर्थशास्त्र

AuraFarming (AURAFARM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AURAFARM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: AuraFarming (AURAFARM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज AuraFarming (AURAFARM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AURAFARM प्राइस 0.00111268 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AURAFARM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AURAFARM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00111268 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
AuraFarming का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AURAFARM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.11M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AURAFARM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AURAFARM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.67M USD है.
AURAFARM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AURAFARM ने 0.0048771 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AURAFARM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AURAFARM ने 0.00043676 USD की ATL प्राइस देखी.
AURAFARM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AURAFARM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AURAFARM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AURAFARM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AURAFARM का प्राइस का अनुमान देखें.
