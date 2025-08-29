Aura BAL मूल्य (AURABAL)
-1.65%
-7.34%
-14.95%
-14.95%
Aura BAL (AURABAL) रियल-टाइम प्राइस $4.64 है. पिछले 24 घंटों में, AURABAL ने $ 4.64 के कम और $ 5.03 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AURABAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 21.61 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.24 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AURABAL में -1.65%, 24 घंटों में -7.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Aura BAL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AURABAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.67M है, कुल आपूर्ति 3670009.913121755 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.05M है.
आज के दिन के दौरान, Aura BAL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.368058935711766 था.
पिछले 30 दिनों में, Aura BAL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.6232744960 था.
पिछले 60 दिनों में, Aura BAL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.8635299840 था.
पिछले 90 दिनों में, Aura BAL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.368058935711766
|-7.34%
|30 दिन
|$ -0.6232744960
|-13.43%
|60 दिन
|$ +0.8635299840
|+18.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
