AuditAI (AUDAI) रियल-टाइम प्राइस $0.0059695 है. पिछले 24 घंटों में, AUDAI ने $ 0.00593222 के कम और $ 0.00599365 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AUDAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01188446 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00155446 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AUDAI में --, 24 घंटों में -0.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AuditAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 268.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AUDAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 45.00M है, कुल आपूर्ति 45000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 268.63K है.
आज के दिन के दौरान, AuditAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AuditAI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019905727 था.
पिछले 60 दिनों में, AuditAI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0091328831 था.
पिछले 90 दिनों में, AuditAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.40%
|30 दिन
|$ +0.0019905727
|+33.35%
|60 दिन
|$ +0.0091328831
|+152.99%
|90 दिन
|$ 0
|--
AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem.
