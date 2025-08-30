AUDIT की अधिक जानकारी

Audit लोगो

Audit मूल्य (AUDIT)

गैर-सूचीबद्ध

1 AUDIT से USD लाइव प्राइस:

$0.01406171
$0.01406171$0.01406171
0.00%1D
USD
Audit (AUDIT) मूल्य का लाइव चार्ट
Audit (AUDIT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.082311
$ 0.082311$ 0.082311

$ 0.01227347
$ 0.01227347$ 0.01227347

--

--

-9.14%

-9.14%

Audit (AUDIT) रियल-टाइम प्राइस $0.01406171 है. पिछले 24 घंटों में, AUDIT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AUDIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.082311 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01227347 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AUDIT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -9.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Audit (AUDIT) मार्केट की जानकारी

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Audit का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.41M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AUDIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.41M है.

Audit (AUDIT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Audit का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Audit का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013030958 था.
पिछले 60 दिनों में, Audit का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004502925 था.
पिछले 90 दिनों में, Audit का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00200408228532927 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0013030958-9.26%
60 दिन$ +0.0004502925+3.20%
90 दिन$ -0.00200408228532927-12.47%

Audit (AUDIT) क्या है

AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Audit प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Audit (AUDIT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Audit (AUDIT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Audit के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Audit प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AUDIT लोकल करेंसी में

Audit (AUDIT) टोकन का अर्थशास्त्र

Audit (AUDIT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AUDIT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Audit (AUDIT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Audit (AUDIT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AUDIT प्राइस 0.01406171 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AUDIT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AUDIT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01406171 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Audit का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AUDIT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.41M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AUDIT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AUDIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
AUDIT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AUDIT ने 0.082311 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AUDIT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AUDIT ने 0.01227347 USD की ATL प्राइस देखी.
AUDIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AUDIT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AUDIT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AUDIT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AUDIT का प्राइस का अनुमान देखें.
