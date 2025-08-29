ATS COIN मूल्य (ATSCOIN)
ATS COIN (ATSCOIN) रियल-टाइम प्राइस $0.00187823 है. पिछले 24 घंटों में, ATSCOIN ने $ 0.00186033 के कम और $ 0.00190465 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ATSCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01167141 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00134759 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ATSCOIN में -0.95%, 24 घंटों में -1.23%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ATS COIN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 394.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ATSCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 210.00M है, कुल आपूर्ति 209999987.985694 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 394.43K है.
आज के दिन के दौरान, ATS COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ATS COIN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002840759 था.
पिछले 60 दिनों में, ATS COIN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015487940 था.
पिछले 90 दिनों में, ATS COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.23%
|30 दिन
|$ +0.0002840759
|+15.12%
|60 दिन
|$ -0.0015487940
|-82.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players.
ATS COIN (ATSCOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है.
