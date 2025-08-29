ATM की अधिक जानकारी

Atletico Madrid Fan Token लोगो

Atletico Madrid Fan Token मूल्य (ATM)

गैर-सूचीबद्ध

1 ATM से USD लाइव प्राइस:

$1.28
-3.60%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Atletico Madrid Fan Token (ATM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:02:31 (UTC+8)

Atletico Madrid Fan Token (ATM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.27
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.33
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.27
$ 1.33
$ 58.46
$ 0.935011
+0.67%

-3.53%

-5.20%

-5.20%

Atletico Madrid Fan Token (ATM) रियल-टाइम प्राइस $1.28 है. पिछले 24 घंटों में, ATM ने $ 1.27 के कम और $ 1.33 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ATM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 58.46 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.935011 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ATM में +0.67%, 24 घंटों में -3.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) मार्केट की जानकारी

$ 8.90M
--
$ 12.77M
6.97M
10,000,000.0
Atletico Madrid Fan Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ATM की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.97M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.77M है.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Atletico Madrid Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.046894064111977 था.
पिछले 30 दिनों में, Atletico Madrid Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1239112960 था.
पिछले 60 दिनों में, Atletico Madrid Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3687243520 था.
पिछले 90 दिनों में, Atletico Madrid Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1781850280370247 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.046894064111977-3.53%
30 दिन$ -0.1239112960-9.68%
60 दिन$ +0.3687243520+28.81%
90 दिन$ +0.1781850280370247+16.17%

Atletico Madrid Fan Token (ATM) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Atletico Madrid Fan Token (ATM) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Atletico Madrid Fan Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Atletico Madrid Fan Token (ATM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Atletico Madrid Fan Token (ATM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Atletico Madrid Fan Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Atletico Madrid Fan Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ATM लोकल करेंसी में

Atletico Madrid Fan Token (ATM) टोकन का अर्थशास्त्र

Atletico Madrid Fan Token (ATM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ATM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Atletico Madrid Fan Token (ATM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Atletico Madrid Fan Token (ATM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ATM प्राइस 1.28 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ATM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ATM से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.28 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Atletico Madrid Fan Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ATM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ATM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ATM की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.97M USD है.
ATM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ATM ने 58.46 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ATM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ATM ने 0.935011 USD की ATL प्राइस देखी.
ATM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ATM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ATM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ATM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ATM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:02:31 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.