Atlas USV (USV) रियल-टाइम प्राइस $7.75 है. पिछले 24 घंटों में, USV ने $ 1.16 के कम और $ 8.9 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1,138.47 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.622937 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USV में +0.76%, 24 घंटों में -4.91%, तथा पिछले 7 दिनों में +572.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Atlas USV का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 817.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USV की मार्केट में उपलब्ध राशि 105.48K है, कुल आपूर्ति 284497.750461433 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.20M है.
आज के दिन के दौरान, Atlas USV का USD में मूल्य बदलाव $ -0.400438562483098 था.
पिछले 30 दिनों में, Atlas USV का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2566800000 था.
पिछले 60 दिनों में, Atlas USV का USD में मूल्य बदलाव $ +20.5134734500 था.
पिछले 90 दिनों में, Atlas USV का USD में मूल्य बदलाव $ -0.084851714437409 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.400438562483098
|-4.91%
|30 दिन
|$ -0.2566800000
|-3.31%
|60 दिन
|$ +20.5134734500
|+264.69%
|90 दिन
|$ -0.084851714437409
|-1.08%
Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.
