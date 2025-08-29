Athena by Virtuals मूल्य (ATHENA)
-0.57%
+19.52%
+16.63%
+16.63%
Athena by Virtuals (ATHENA) रियल-टाइम प्राइस $0.0010399 है. पिछले 24 घंटों में, ATHENA ने $ 0 के कम और $ 0.00111247 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ATHENA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00624125 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ATHENA में -0.57%, 24 घंटों में +19.52%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Athena by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 809.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ATHENA की मार्केट में उपलब्ध राशि 780.90M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.04M है.
आज के दिन के दौरान, Athena by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00016985 था.
पिछले 30 दिनों में, Athena by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005308289 था.
पिछले 60 दिनों में, Athena by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004730578 था.
पिछले 90 दिनों में, Athena by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00016985
|+19.52%
|30 दिन
|$ +0.0005308289
|+51.05%
|60 दिन
|$ -0.0004730578
|-45.49%
|90 दिन
|$ 0
|--
Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Athena by Virtuals (ATHENA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Athena by Virtuals (ATHENA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Athena by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Athena by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Athena by Virtuals (ATHENA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ATHENA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
