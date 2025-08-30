ATA by Virtuals मूल्य (ATA)
-0.73%
-4.91%
-8.48%
-8.48%
ATA by Virtuals (ATA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ATA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ATA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0044467 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ATA में -0.73%, 24 घंटों में -4.91%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ATA by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 115.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 950.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 121.33K है.
आज के दिन के दौरान, ATA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ATA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ATA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ATA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.91%
|30 दिन
|$ 0
|-43.99%
|60 दिन
|$ 0
|-65.36%
|90 दिन
|$ 0
|--
ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks.
