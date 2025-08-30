ASYNCHRONUS by Virtuals मूल्य (ASYNC)
-0.80%
-15.39%
-26.09%
-26.09%
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) रियल-टाइम प्राइस $0.00113396 है. पिछले 24 घंटों में, ASYNC ने $ 0.00113303 के कम और $ 0.00145476 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ASYNC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00452434 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ASYNC में -0.80%, 24 घंटों में -15.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ASYNCHRONUS by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 703.05K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ASYNC की मार्केट में उपलब्ध राशि 619.99M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.13M है.
आज के दिन के दौरान, ASYNCHRONUS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000206290150785625 था.
पिछले 30 दिनों में, ASYNCHRONUS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0023985096 था.
पिछले 60 दिनों में, ASYNCHRONUS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009018969 था.
पिछले 90 दिनों में, ASYNCHRONUS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000206290150785625
|-15.39%
|30 दिन
|$ +0.0023985096
|+211.52%
|60 दिन
|$ +0.0009018969
|+79.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.
