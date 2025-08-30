Asymmetry USDaf मूल्य (USDAF)
Asymmetry USDaf (USDAF) रियल-टाइम प्राइस $0.989222 है. पिछले 24 घंटों में, USDAF ने $ 0.987501 के कम और $ 0.989799 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDAF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.999049 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.97967 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDAF में +0.00%, 24 घंटों में -0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Asymmetry USDaf का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.71M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDAF की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.83M है, कुल आपूर्ति 10830195.82853985 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.71M है.
आज के दिन के दौरान, Asymmetry USDaf का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002990493517918 था.
पिछले 30 दिनों में, Asymmetry USDaf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Asymmetry USDaf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Asymmetry USDaf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0002990493517918
|-0.03%
|30 दिन
|$ 0
|--
|60 दिन
|$ 0
|--
|90 दिन
|$ 0
|--
USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly.
