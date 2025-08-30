USDAF की अधिक जानकारी

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:32:54 (UTC+8)

Asymmetry USDaf (USDAF) प्राइस की जानकारी (USD)

Asymmetry USDaf (USDAF) रियल-टाइम प्राइस $0.989222 है. पिछले 24 घंटों में, USDAF ने $ 0.987501 के कम और $ 0.989799 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDAF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.999049 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.97967 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDAF में +0.00%, 24 घंटों में -0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Asymmetry USDaf (USDAF) मार्केट की जानकारी

Asymmetry USDaf का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.71M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDAF की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.83M है, कुल आपूर्ति 10830195.82853985 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.71M है.

Asymmetry USDaf (USDAF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Asymmetry USDaf का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002990493517918 था.
पिछले 30 दिनों में, Asymmetry USDaf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Asymmetry USDaf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Asymmetry USDaf का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0002990493517918-0.03%
30 दिन$ 0--
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Asymmetry USDaf (USDAF) क्या है

USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly.

Asymmetry USDaf (USDAF) संसाधन

Asymmetry USDaf प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Asymmetry USDaf (USDAF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Asymmetry USDaf (USDAF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Asymmetry USDaf के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Asymmetry USDaf प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USDAF लोकल करेंसी में

Asymmetry USDaf (USDAF) टोकन का अर्थशास्त्र

Asymmetry USDaf (USDAF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDAF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Asymmetry USDaf (USDAF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Asymmetry USDaf (USDAF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USDAF प्राइस 0.989222 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USDAF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USDAF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.989222 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Asymmetry USDaf का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USDAF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.71M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USDAF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USDAF की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.83M USD है.
USDAF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USDAF ने 0.999049 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USDAF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USDAF ने 0.97967 USD की ATL प्राइस देखी.
USDAF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDAF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USDAF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDAF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDAF का प्राइस का अनुमान देखें.
Asymmetry USDaf (USDAF) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.