Astro Fuel लोगो

Astro Fuel मूल्य (ASTRO)

गैर-सूचीबद्ध

1 ASTRO से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Astro Fuel (ASTRO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:47:58 (UTC+8)

Astro Fuel (ASTRO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0000015
$ 0.0000015$ 0.0000015
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00000156
$ 0.00000156$ 0.00000156
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0000015
$ 0.0000015$ 0.0000015

$ 0.00000156
$ 0.00000156$ 0.00000156

$ 0.00001018
$ 0.00001018$ 0.00001018

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

-0.90%

-11.38%

-11.38%

Astro Fuel (ASTRO) रियल-टाइम प्राइस $0.00000154 है. पिछले 24 घंटों में, ASTRO ने $ 0.0000015 के कम और $ 0.00000156 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ASTRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00001018 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ASTRO में +0.69%, 24 घंटों में -0.90%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Astro Fuel (ASTRO) मार्केट की जानकारी

$ 64.60K
$ 64.60K$ 64.60K

--
----

$ 64.60K
$ 64.60K$ 64.60K

42.00B
42.00B 42.00B

42,000,000,000.0
42,000,000,000.0 42,000,000,000.0

Astro Fuel का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ASTRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.00B है, कुल आपूर्ति 42000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.60K है.

Astro Fuel (ASTRO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Astro Fuel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Astro Fuel का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000002170 था.
पिछले 60 दिनों में, Astro Fuel का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000008360 था.
पिछले 90 दिनों में, Astro Fuel का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000006628288091139345 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.90%
30 दिन$ +0.0000002170+14.09%
60 दिन$ +0.0000008360+54.29%
90 दिन$ +0.0000006628288091139345+75.56%

Astro Fuel (ASTRO) क्या है

Astroblock is the crypto native arcade game platform on Farcaster, no complicated mechanics, just pure fun with crypto rewards and achievements!

Astro Fuel (ASTRO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Astro Fuel प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Astro Fuel (ASTRO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Astro Fuel (ASTRO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Astro Fuel के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Astro Fuel प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ASTRO लोकल करेंसी में

Astro Fuel (ASTRO) टोकन का अर्थशास्त्र

Astro Fuel (ASTRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ASTRO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Astro Fuel (ASTRO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Astro Fuel (ASTRO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ASTRO प्राइस 0.00000154 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ASTRO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ASTRO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00000154 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Astro Fuel का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ASTRO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ASTRO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ASTRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.00B USD है.
ASTRO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ASTRO ने 0.00001018 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ASTRO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ASTRO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ASTRO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ASTRO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ASTRO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ASTRO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ASTRO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:47:58 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.