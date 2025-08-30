Astra DAO मूल्य (ASTRADAO)
+0.97%
+57.72%
-8.48%
-8.48%
Astra DAO (ASTRADAO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ASTRADAO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ASTRADAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ASTRADAO में +0.97%, 24 घंटों में +57.72%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Astra DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 307.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ASTRADAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 94.00T है, कुल आपूर्ति 94000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 307.21K है.
आज के दिन के दौरान, Astra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Astra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Astra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Astra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+57.72%
|30 दिन
|$ 0
|+357.77%
|60 दिन
|$ 0
|+499.20%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking
