Aster Staked USDF मूल्य (ASUSDF)
--
+0.11%
-0.03%
-0.03%
Aster Staked USDF (ASUSDF) रियल-टाइम प्राइस $1.033 है. पिछले 24 घंटों में, ASUSDF ने $ 1.031 के कम और $ 1.034 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ASUSDF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.04 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.990153 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ASUSDF में --, 24 घंटों में +0.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Aster Staked USDF का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.43M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ASUSDF की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.73M है, कुल आपूर्ति 21727025.28182709 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.43M है.
आज के दिन के दौरान, Aster Staked USDF का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00114996 था.
पिछले 30 दिनों में, Aster Staked USDF का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0048923913 था.
पिछले 60 दिनों में, Aster Staked USDF का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0110764458 था.
पिछले 90 दिनों में, Aster Staked USDF का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0171408390689932 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00114996
|+0.11%
|30 दिन
|$ +0.0048923913
|+0.47%
|60 दिन
|$ +0.0110764458
|+1.07%
|90 दिन
|$ +0.0171408390689932
|+1.69%
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.
