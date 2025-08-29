ASUSDF की अधिक जानकारी

Aster Staked USDF (ASUSDF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:02:03 (UTC+8)

Aster Staked USDF (ASUSDF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 0.990153
$ 0.990153$ 0.990153

--

+0.11%

-0.03%

-0.03%

Aster Staked USDF (ASUSDF) रियल-टाइम प्राइस $1.033 है. पिछले 24 घंटों में, ASUSDF ने $ 1.031 के कम और $ 1.034 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ASUSDF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.04 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.990153 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ASUSDF में --, 24 घंटों में +0.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Aster Staked USDF (ASUSDF) मार्केट की जानकारी

$ 22.43M
$ 22.43M$ 22.43M

--
----

$ 22.43M
$ 22.43M$ 22.43M

21.73M
21.73M 21.73M

21,727,025.28182709
21,727,025.28182709 21,727,025.28182709

Aster Staked USDF का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.43M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ASUSDF की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.73M है, कुल आपूर्ति 21727025.28182709 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.43M है.

Aster Staked USDF (ASUSDF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Aster Staked USDF का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00114996 था.
पिछले 30 दिनों में, Aster Staked USDF का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0048923913 था.
पिछले 60 दिनों में, Aster Staked USDF का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0110764458 था.
पिछले 90 दिनों में, Aster Staked USDF का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0171408390689932 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00114996+0.11%
30 दिन$ +0.0048923913+0.47%
60 दिन$ +0.0110764458+1.07%
90 दिन$ +0.0171408390689932+1.69%

Aster Staked USDF (ASUSDF) क्या है

Aster Staked USDF (ASUSDF) क्या है

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Aster Staked USDF प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Aster Staked USDF (ASUSDF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Aster Staked USDF (ASUSDF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Aster Staked USDF के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Aster Staked USDF प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ASUSDF लोकल करेंसी में

Aster Staked USDF (ASUSDF) टोकन का अर्थशास्त्र

Aster Staked USDF (ASUSDF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ASUSDF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Aster Staked USDF (ASUSDF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Aster Staked USDF (ASUSDF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ASUSDF प्राइस 1.033 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ASUSDF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ASUSDF से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.033 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Aster Staked USDF का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ASUSDF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.43M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ASUSDF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ASUSDF की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.73M USD है.
ASUSDF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ASUSDF ने 1.04 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ASUSDF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ASUSDF ने 0.990153 USD की ATL प्राइस देखी.
ASUSDF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ASUSDF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ASUSDF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ASUSDF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ASUSDF का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:02:03 (UTC+8)

