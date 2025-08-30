Aster Staked CAKE मूल्य (ASCAKE)
Aster Staked CAKE (ASCAKE) रियल-टाइम प्राइस $2.55 है. पिछले 24 घंटों में, ASCAKE ने $ 2.54 के कम और $ 2.7 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ASCAKE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.41 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.25 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ASCAKE में -0.45%, 24 घंटों में -4.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Aster Staked CAKE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 356.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ASCAKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 140.03K है, कुल आपूर्ति 140026.4873264465 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 356.29K है.
आज के दिन के दौरान, Aster Staked CAKE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.129395750232717 था.
पिछले 30 दिनों में, Aster Staked CAKE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3078816450 था.
पिछले 60 दिनों में, Aster Staked CAKE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1973317500 था.
पिछले 90 दिनों में, Aster Staked CAKE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2222438114311906 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.129395750232717
|-4.83%
|30 दिन
|$ -0.3078816450
|-12.07%
|60 दिन
|$ +0.1973317500
|+7.74%
|90 दिन
|$ +0.2222438114311906
|+9.55%
Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.
