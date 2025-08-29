Aster Staked BNB मूल्य (ASBNB)
Aster Staked BNB (ASBNB) रियल-टाइम प्राइस $909.76 है. पिछले 24 घंटों में, ASBNB ने $ 899.06 के कम और $ 927.04 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ASBNB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 947.49 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 326.84 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ASBNB में +0.19%, 24 घंटों में -1.53%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Aster Staked BNB का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 246.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ASBNB की मार्केट में उपलब्ध राशि 270.20K है, कुल आपूर्ति 270204.4564439566 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 246.28M है.
आज के दिन के दौरान, Aster Staked BNB का USD में मूल्य बदलाव $ -14.1931306790007 था.
पिछले 30 दिनों में, Aster Staked BNB का USD में मूल्य बदलाव $ +83.3290123200 था.
पिछले 60 दिनों में, Aster Staked BNB का USD में मूल्य बदलाव $ +311.4853573440 था.
पिछले 90 दिनों में, Aster Staked BNB का USD में मूल्य बदलाव $ +215.2968687195659 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -14.1931306790007
|-1.53%
|30 दिन
|$ +83.3290123200
|+9.16%
|60 दिन
|$ +311.4853573440
|+34.24%
|90 दिन
|$ +215.2968687195659
|+31.00%
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.
