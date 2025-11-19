एक्सचेंजDEX+
ASK SPLAT का आज का लाइव मूल्य 0.00076956 USD है.SPLAT का मार्केट कैप 504,685 USD है. भारत में SPLAT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

SPLAT की अधिक जानकारी

SPLAT प्राइस की जानकारी

SPLAT क्या है

SPLAT आधिकारिक वेबसाइट

SPLAT टोकन का अर्थशास्त्र

SPLAT प्राइस का पूर्वानुमान

ASK SPLAT मूल्य (SPLAT)

1 SPLAT से USD लाइव प्राइस:

$0.00076954
$0.00076954
+4.80%1D
USD
ASK SPLAT (SPLAT) मूल्य का लाइव चार्ट
ASK SPLAT का आज का मूल्य

आज ASK SPLAT (SPLAT) का लाइव मूल्य $ 0.00076956 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 4.83% का बदलाव आया है. मौजूदा SPLAT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00076956 प्रति SPLAT है.

$ 504,685 के मार्केट कैप के अनुसार ASK SPLAT करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 656.70M SPLAT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SPLAT की ट्रेडिंग $ 0.00073408 (निम्न) और $ 0.00076956 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.02859411 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00069007 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SPLAT में पिछले एक घंटे में +0.15% और पिछले 7 दिनों में -10.36% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

ASK SPLAT (SPLAT) मार्केट की जानकारी

ASK SPLAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 504.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPLAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 656.70M है, कुल आपूर्ति 956696294.8386893 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 735.24K है.

ASK SPLAT की प्राइस हिस्ट्री USD

+0.15%

+4.83%

-10.36%

-10.36%

ASK SPLAT (SPLAT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ASK SPLAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ASK SPLAT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005784902 था.
पिछले 60 दिनों में, ASK SPLAT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006920547 था.
पिछले 90 दिनों में, ASK SPLAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+4.83%
30 दिन$ -0.0005784902-75.17%
60 दिन$ -0.0006920547-89.92%
90 दिन$ 0--

ASK SPLAT के लिए प्राइस पूर्वानुमान

ASK SPLAT (SPLAT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SPLAT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
ASK SPLAT (SPLAT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, ASK SPLAT के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में ASK SPLAT की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए SPLAT के प्राइस पूर्वानुमान के लिए ASK SPLATप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

ASK SPLAT (SPLAT) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न ASK SPLAT

2030 में 1 ASK SPLAT का मूल्य कितना होगा?
अगर ASK SPLAT 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. ASK SPLAT के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
ASK SPLAT के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.