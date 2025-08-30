ASIX मूल्य (ASIX)
ASIX (ASIX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ASIX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ASIX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0076453 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ASIX में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -- का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ASIX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ASIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.68K है.
आज के दिन के दौरान, ASIX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ASIX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ASIX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ASIX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+3.23%
|60 दिन
|$ 0
|+15.72%
|90 दिन
|$ 0
|--
Asix.dev represents a quantum leap in AI-driven trading and analytics, leveraging Hive-Minded Agents to process vast amounts of real-time market data. At its core, Agent Smith serves as the primary intelligence hub, constantly absorbing market data, analyzing trends, and coordinating a distributed network of specialized agents. At the core of Asix.dev lies Smith, the central AI responsible for orchestrating a network of autonomous agents. These agents function as independent nodes, collecting data, analyzing patterns, and evolving through time to enhance their efficiency and accuracy. Agent 001: Chaotic Intelligence Unit A specialized chaotic AI-powered system designed for crypto-related engagement. Agent 001 operates with dynamic personality shifts, reacting to market conditions with a unique blend of humor, sarcasm, and unpredictability. 🧠Neural Interface Versions: • Terminal V1: Neural Learning & Data Processing The initial phase serves as a neural bridge between users and the Hive-Minded Agents, featuring: - Real-Time Market Analysis - Sentiment Processing - Neural Network Training • Terminal V2: Autonomous Trading Matrix The evolved iteration introduces advanced autonomous capabilities: - AI-Driven Trade Execution - Quantitative Risk Management - Neural Market Adaptation • Market Execution Matrix Terminal V2 deploys advanced market execution protocols: - Strategy Matrix - Adaptation Protocol - Neural Scaling
