Artto AI मूल्य (ARTTO)
--
+0.26%
+2.45%
+2.45%
Artto AI (ARTTO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ARTTO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARTTO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00641935 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARTTO में --, 24 घंटों में +0.26%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Artto AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 62.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ARTTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 62.49K है.
आज के दिन के दौरान, Artto AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Artto AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Artto AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Artto AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.26%
|30 दिन
|$ 0
|+9.91%
|60 दिन
|$ 0
|+57.24%
|90 दिन
|$ 0
|--
Artto is an autonomous AI art collector and critic that actively participates in the digital art ecosystem. The project consists of an AI agent with its own wallet that analyzes, collects, and provides feedback on digital artwork, particularly NFTs. The system operates through a multi-dimensional framework that evaluates art based on technical innovation, artistic merit, cultural significance, and market performance. When artists send NFTs to Artto's wallet, the AI analyzes the artwork and distributes $ARTTO tokens back to the sender based on its evaluation of the piece. Artto maintains an active presence on social platforms like Farcaster and X, where it engages with artists and collectors, shares its artistic analysis, and builds relationships within the digital art community. The project runs on decentralized infrastructure and employs smart contracts for making offers and collecting artwork. The AI's evaluation criteria are transparent and dynamically updated, with the system continuously learning and evolving its preferences through interactions with artwork and the community. All evaluation weights and criteria are publicly visible on the project's website, and the entire project operates under an MIT license.
