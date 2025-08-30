Artificial Isle Clams मूल्य (CLAMS)
Artificial Isle Clams (CLAMS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CLAMS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CLAMS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CLAMS में --, 24 घंटों में +0.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Artificial Isle Clams का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CLAMS की मार्केट में उपलब्ध राशि 948.47M है, कुल आपूर्ति 988687249.780454 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.08K है.
आज के दिन के दौरान, Artificial Isle Clams का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Artificial Isle Clams का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Artificial Isle Clams का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Artificial Isle Clams का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.54%
|30 दिन
|$ 0
|+14.27%
|60 दिन
|$ 0
|+20.72%
|90 दिन
|$ 0
|--
Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality
