ArthSwap लोगो

ArthSwap मूल्य (ARSW)

गैर-सूचीबद्ध

1 ARSW से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.10%1D
ArthSwap (ARSW) मूल्य का लाइव चार्ट
ArthSwap (ARSW) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02331131
$ 0.02331131$ 0.02331131

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.12%

-11.17%

-11.17%

ArthSwap (ARSW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ARSW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARSW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02331131 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARSW में --, 24 घंटों में -2.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ArthSwap (ARSW) मार्केट की जानकारी

$ 38.47K
$ 38.47K$ 38.47K

--
----

$ 38.47K
$ 38.47K$ 38.47K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

ArthSwap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ARSW की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.00M है, कुल आपूर्ति 990000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 38.47K है.

ArthSwap (ARSW) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ArthSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ArthSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ArthSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ArthSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.12%
30 दिन$ 0+17.23%
60 दिन$ 0-2.27%
90 दिन$ 0--

ArthSwap (ARSW) क्या है

ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

ArthSwap (ARSW) संसाधन

ArthSwap प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ArthSwap (ARSW) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ArthSwap (ARSW) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ArthSwap के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ArthSwap प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ARSW लोकल करेंसी में

ArthSwap (ARSW) टोकन का अर्थशास्त्र

ArthSwap (ARSW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ARSW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ArthSwap (ARSW) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ArthSwap (ARSW) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ARSW प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ARSW से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ARSW से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ArthSwap का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ARSW के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ARSW की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ARSW की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.00M USD है.
ARSW की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ARSW ने 0.02331131 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ARSW का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ARSW ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ARSW का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ARSW के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ARSW इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ARSW इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ARSW का प्राइस का अनुमान देखें.
