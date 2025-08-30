ArthSwap मूल्य (ARSW)
ArthSwap (ARSW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ARSW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARSW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02331131 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARSW में --, 24 घंटों में -2.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ArthSwap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ARSW की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.00M है, कुल आपूर्ति 990000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 38.47K है.
आज के दिन के दौरान, ArthSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ArthSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ArthSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ArthSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.12%
|30 दिन
|$ 0
|+17.23%
|60 दिन
|$ 0
|-2.27%
|90 दिन
|$ 0
|--
ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”.
ArthSwap (ARSW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ARSW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
