ARTH मूल्य (ARTH)
--
--
-4.38%
-4.38%
ARTH (ARTH) रियल-टाइम प्राइस $1.99 है. पिछले 24 घंटों में, ARTH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARTH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.49 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.108627 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARTH में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -4.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ARTH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 876.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ARTH की मार्केट में उपलब्ध राशि 439.91K है, कुल आपूर्ति 439908.746 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 876.78K है.
आज के दिन के दौरान, ARTH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ARTH का USD में मूल्य बदलाव $ +3.6437379590 था.
पिछले 60 दिनों में, ARTH का USD में मूल्य बदलाव $ +4.2479463360 था.
पिछले 90 दिनों में, ARTH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4957372343921096 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +3.6437379590
|+183.10%
|60 दिन
|$ +4.2479463360
|+213.46%
|90 दिन
|$ +0.4957372343921096
|+33.18%
ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.
