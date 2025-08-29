ARKEO मूल्य (ARKEO)
--
+2.07%
-0.47%
-0.47%
ARKEO (ARKEO) रियल-टाइम प्राइस $0.03012067 है. पिछले 24 घंटों में, ARKEO ने $ 0.02950674 के कम और $ 0.03012086 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARKEO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.146623 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02939438 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARKEO में --, 24 घंटों में +2.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ARKEO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 633.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ARKEO की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.04M है, कुल आपूर्ति 120992625.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.64M है.
आज के दिन के दौरान, ARKEO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00061131 था.
पिछले 30 दिनों में, ARKEO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0036833814 था.
पिछले 60 दिनों में, ARKEO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0145343226 था.
पिछले 90 दिनों में, ARKEO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00061131
|+2.07%
|30 दिन
|$ -0.0036833814
|-12.22%
|60 दिन
|$ -0.0145343226
|-48.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.
