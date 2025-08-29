ARKEO की अधिक जानकारी

ARKEO मूल्य (ARKEO)

1 ARKEO से USD लाइव प्राइस:

$0.03012067
$0.03012067
+2.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
ARKEO (ARKEO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:20:51 (UTC+8)

ARKEO (ARKEO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02950674
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03012086
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02950674
$ 0.03012086
$ 0.146623
$ 0.02939438
--

+2.07%

-0.47%

-0.47%

ARKEO (ARKEO) रियल-टाइम प्राइस $0.03012067 है. पिछले 24 घंटों में, ARKEO ने $ 0.02950674 के कम और $ 0.03012086 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARKEO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.146623 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02939438 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARKEO में --, 24 घंटों में +2.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ARKEO (ARKEO) मार्केट की जानकारी

$ 633.81K
--
$ 3.64M
21.04M
120,992,625.0
ARKEO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 633.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ARKEO की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.04M है, कुल आपूर्ति 120992625.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.64M है.

ARKEO (ARKEO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ARKEO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00061131 था.
पिछले 30 दिनों में, ARKEO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0036833814 था.
पिछले 60 दिनों में, ARKEO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0145343226 था.
पिछले 90 दिनों में, ARKEO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00061131+2.07%
30 दिन$ -0.0036833814-12.22%
60 दिन$ -0.0145343226-48.25%
90 दिन$ 0--

ARKEO (ARKEO) क्या है

Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

ARKEO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ARKEO (ARKEO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ARKEO (ARKEO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ARKEO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ARKEO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ARKEO लोकल करेंसी में

ARKEO (ARKEO) टोकन का अर्थशास्त्र

ARKEO (ARKEO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ARKEO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ARKEO (ARKEO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ARKEO (ARKEO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ARKEO प्राइस 0.03012067 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ARKEO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ARKEO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03012067 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ARKEO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ARKEO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 633.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ARKEO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ARKEO की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.04M USD है.
ARKEO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ARKEO ने 0.146623 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ARKEO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ARKEO ने 0.02939438 USD की ATL प्राइस देखी.
ARKEO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ARKEO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ARKEO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ARKEO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ARKEO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:20:51 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.