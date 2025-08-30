Arie The Sealion मूल्य (ARIE)
Arie The Sealion (ARIE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ARIE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARIE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02311481 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARIE में +0.29%, 24 घंटों में -5.40%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Arie The Sealion का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ARIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.01M है, कुल आपूर्ति 999005240.125514 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.51K है.
आज के दिन के दौरान, Arie The Sealion का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Arie The Sealion का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Arie The Sealion का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Arie The Sealion का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.40%
|30 दिन
|$ 0
|+12.76%
|60 दिन
|$ 0
|+7.24%
|90 दिन
|$ 0
|--
Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen!
Arie The Sealion (ARIE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ARIE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
