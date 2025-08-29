ARIA20 की अधिक जानकारी

Arianee मूल्य (ARIA20)

1 ARIA20 से USD लाइव प्राइस:

$0.06431
$0.06431$0.06431
-3.10%1D
Arianee (ARIA20) मूल्य का लाइव चार्ट
Arianee (ARIA20) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.064024
$ 0.064024$ 0.064024
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.067723
$ 0.067723$ 0.067723
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.064024
$ 0.064024$ 0.064024

$ 0.067723
$ 0.067723$ 0.067723

$ 4.53
$ 4.53$ 4.53

$ 0.01547
$ 0.01547$ 0.01547

-1.64%

-3.21%

+2.65%

+2.65%

Arianee (ARIA20) रियल-टाइम प्राइस $0.06431 है. पिछले 24 घंटों में, ARIA20 ने $ 0.064024 के कम और $ 0.067723 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARIA20 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.53 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01547 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARIA20 में -1.64%, 24 घंटों में -3.21%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Arianee (ARIA20) मार्केट की जानकारी

$ 6.91M
$ 6.91M$ 6.91M

--
----

$ 12.86M
$ 12.86M$ 12.86M

107.52M
107.52M 107.52M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Arianee का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.91M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ARIA20 की मार्केट में उपलब्ध राशि 107.52M है, कुल आपूर्ति 200000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.86M है.

Arianee (ARIA20) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Arianee का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00213798898171434 था.
पिछले 30 दिनों में, Arianee का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0090735300 था.
पिछले 60 दिनों में, Arianee का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0359649173 था.
पिछले 90 दिनों में, Arianee का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00052694012462506 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00213798898171434-3.21%
30 दिन$ +0.0090735300+14.11%
60 दिन$ +0.0359649173+55.92%
90 दिन$ +0.00052694012462506+0.83%

Arianee (ARIA20) क्या है

Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Arianee प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Arianee (ARIA20) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Arianee (ARIA20) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Arianee के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Arianee प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ARIA20 लोकल करेंसी में

Arianee (ARIA20) टोकन का अर्थशास्त्र

Arianee (ARIA20) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ARIA20 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Arianee (ARIA20) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Arianee (ARIA20) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ARIA20 प्राइस 0.06431 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ARIA20 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ARIA20 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.06431 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Arianee का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ARIA20 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.91M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ARIA20 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ARIA20 की मार्केट में उपलब्ध राशि 107.52M USD है.
ARIA20 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ARIA20 ने 4.53 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ARIA20 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ARIA20 ने 0.01547 USD की ATL प्राइस देखी.
ARIA20 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ARIA20 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ARIA20 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ARIA20 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ARIA20 का प्राइस का अनुमान देखें.
