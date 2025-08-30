aRIA Currency मूल्य (RIA)
-0.13%
-26.17%
+194.76%
+194.76%
aRIA Currency (RIA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RIA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.011 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RIA में -0.13%, 24 घंटों में -26.17%, तथा पिछले 7 दिनों में +194.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
aRIA Currency का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.99B है, कुल आपूर्ति 9988468331.163162 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.60K है.
आज के दिन के दौरान, aRIA Currency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, aRIA Currency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, aRIA Currency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, aRIA Currency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-26.17%
|30 दिन
|$ 0
|+184.48%
|60 दिन
|$ 0
|+128.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards.
