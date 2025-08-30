Ardana मूल्य (DANA)
Ardana (DANA) रियल-टाइम प्राइस $0.00019169 है. पिछले 24 घंटों में, DANA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DANA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 11.27 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DANA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ardana का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DANA की मार्केट में उपलब्ध राशि 46.91M है, कुल आपूर्ति 125000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 23.96K है.
आज के दिन के दौरान, Ardana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ardana का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000248195 था.
पिछले 60 दिनों में, Ardana का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001406450 था.
पिछले 90 दिनों में, Ardana का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008837103411027602 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000248195
|+12.95%
|60 दिन
|$ -0.0001406450
|-73.37%
|90 दिन
|$ -0.0008837103411027602
|-82.17%
Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all.
