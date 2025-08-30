ARCHIE की अधिक जानकारी

Archie the Cigar Poodle मूल्य (ARCHIE)

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) मूल्य का लाइव चार्ट
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) प्राइस की जानकारी (USD)

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ARCHIE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARCHIE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARCHIE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -30.03% का बदलाव हुआ है.

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) मार्केट की जानकारी

$ 14.29K
$ 14.29K$ 14.29K

$ 14.29K
$ 14.29K$ 14.29K

976.74M
976.74M 976.74M

976,735,590.642499
976,735,590.642499 976,735,590.642499

Archie the Cigar Poodle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ARCHIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 976.74M है, कुल आपूर्ति 976735590.642499 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.29K है.

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Archie the Cigar Poodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Archie the Cigar Poodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Archie the Cigar Poodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Archie the Cigar Poodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-52.75%
60 दिन$ 0-78.51%
90 दिन$ 0--

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) क्या है

Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face. So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) संसाधन

Archie the Cigar Poodle प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Archie the Cigar Poodle के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Archie the Cigar Poodle प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ARCHIE लोकल करेंसी में

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) टोकन का अर्थशास्त्र

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ARCHIE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ARCHIE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ARCHIE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ARCHIE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Archie the Cigar Poodle का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ARCHIE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.29K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ARCHIE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ARCHIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 976.74M USD है.
ARCHIE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ARCHIE ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ARCHIE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ARCHIE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ARCHIE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ARCHIE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ARCHIE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ARCHIE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ARCHIE का प्राइस का अनुमान देखें.
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.