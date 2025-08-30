UCO की अधिक जानकारी

Archethic लोगो

Archethic मूल्य (UCO)

गैर-सूचीबद्ध

1 UCO से USD लाइव प्राइस:

$0.00021877
$0.00021877$0.00021877
+10.50%1D
mexc
USD
Archethic (UCO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:45:50 (UTC+8)

Archethic (UCO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.401399
$ 0.401399$ 0.401399

$ 0
$ 0$ 0

-2.82%

+10.53%

-20.52%

-20.52%

Archethic (UCO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, UCO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UCO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.401399 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UCO में -2.82%, 24 घंटों में +10.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Archethic (UCO) मार्केट की जानकारी

$ 90.91K
$ 90.91K$ 90.91K

--
----

$ 211.34K
$ 211.34K$ 211.34K

415.55M
415.55M 415.55M

966,017,887.9309646
966,017,887.9309646 966,017,887.9309646

Archethic का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 90.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. UCO की मार्केट में उपलब्ध राशि 415.55M है, कुल आपूर्ति 966017887.9309646 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 211.34K है.

Archethic (UCO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Archethic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Archethic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Archethic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Archethic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+10.53%
30 दिन$ 0+11.17%
60 दिन$ 0-1.51%
90 दिन$ 0--

Archethic (UCO) क्या है

ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus :  ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ;  ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger.

Archethic प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Archethic (UCO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Archethic (UCO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Archethic के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Archethic प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

UCO लोकल करेंसी में

Archethic (UCO) टोकन का अर्थशास्त्र

Archethic (UCO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UCO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Archethic (UCO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Archethic (UCO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव UCO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
UCO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
UCO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Archethic का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
UCO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 90.91K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
UCO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
UCO की मार्केट में उपलब्ध राशि 415.55M USD है.
UCO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
UCO ने 0.401399 USD की ATH प्राइस हासिल की.
UCO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
UCO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
UCO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
UCO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या UCO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष UCO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए UCO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:45:50 (UTC+8)

