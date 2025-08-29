ARCAS की अधिक जानकारी

Arcas लोगो

Arcas मूल्य (ARCAS)

गैर-सूचीबद्ध

1 ARCAS से USD लाइव प्राइस:

-3.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Arcas (ARCAS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:20:42 (UTC+8)

Arcas (ARCAS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.65%

-3.50%

+0.87%

+0.87%

Arcas (ARCAS) रियल-टाइम प्राइस $0.03198624 है. पिछले 24 घंटों में, ARCAS ने $ 0.03148965 के कम और $ 0.03314806 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARCAS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.09 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARCAS में +0.65%, 24 घंटों में -3.50%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Arcas (ARCAS) मार्केट की जानकारी

Arcas का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ARCAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.43M है, कुल आपूर्ति 99433158.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.18M है.

Arcas (ARCAS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Arcas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00116110555589882 था.
पिछले 30 दिनों में, Arcas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019622918 था.
पिछले 60 दिनों में, Arcas का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0127684368 था.
पिछले 90 दिनों में, Arcas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00116110555589882-3.50%
30 दिन$ -0.0019622918-6.13%
60 दिन$ +0.0127684368+39.92%
90 दिन$ 0--

Arcas (ARCAS) क्या है

ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level.

Arcas प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Arcas (ARCAS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Arcas (ARCAS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Arcas के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Arcas प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ARCAS लोकल करेंसी में

Arcas (ARCAS) टोकन का अर्थशास्त्र

Arcas (ARCAS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ARCAS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Arcas (ARCAS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Arcas (ARCAS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ARCAS प्राइस 0.03198624 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ARCAS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ARCAS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03198624 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Arcas का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ARCAS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.22M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ARCAS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ARCAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.43M USD है.
ARCAS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ARCAS ने 2.09 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ARCAS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ARCAS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ARCAS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ARCAS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ARCAS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ARCAS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ARCAS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:20:42 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.