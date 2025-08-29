AAA की अधिक जानकारी

Arcadia लोगो

Arcadia मूल्य (AAA)

गैर-सूचीबद्ध

1 AAA से USD लाइव प्राइस:

$0.254848
$0.254848$0.254848
-5.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Arcadia (AAA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:20:32 (UTC+8)

Arcadia (AAA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.252103
$ 0.252103$ 0.252103
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.268542
$ 0.268542$ 0.268542
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.252103
$ 0.252103$ 0.252103

$ 0.268542
$ 0.268542$ 0.268542

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.03513348
$ 0.03513348$ 0.03513348

+0.95%

-5.09%

-19.47%

-19.47%

Arcadia (AAA) रियल-टाइम प्राइस $0.254848 है. पिछले 24 घंटों में, AAA ने $ 0.252103 के कम और $ 0.268542 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AAA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.045 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03513348 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AAA में +0.95%, 24 घंटों में -5.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Arcadia (AAA) मार्केट की जानकारी

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

--
----

$ 25.41M
$ 25.41M$ 25.41M

19.62M
19.62M 19.62M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Arcadia का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.99M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AAA की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.62M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.41M है.

Arcadia (AAA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Arcadia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0136941689791915 था.
पिछले 30 दिनों में, Arcadia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0618638932 था.
पिछले 60 दिनों में, Arcadia का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0272260234 था.
पिछले 90 दिनों में, Arcadia का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0136941689791915-5.09%
30 दिन$ -0.0618638932-24.27%
60 दिन$ +0.0272260234+10.68%
90 दिन$ 0--

Arcadia (AAA) क्या है

Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: - One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX. - Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding. - One-click sophisticated yield generating strategies. - Built-in margin for liquidity pairs of established assets. - An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.

Arcadia (AAA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Arcadia प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Arcadia (AAA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Arcadia (AAA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Arcadia के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Arcadia प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AAA लोकल करेंसी में

Arcadia (AAA) टोकन का अर्थशास्त्र

Arcadia (AAA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AAA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Arcadia (AAA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Arcadia (AAA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AAA प्राइस 0.254848 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AAA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AAA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.254848 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Arcadia का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AAA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.99M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AAA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AAA की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.62M USD है.
AAA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AAA ने 1.045 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AAA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AAA ने 0.03513348 USD की ATL प्राइस देखी.
AAA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AAA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AAA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AAA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AAA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:20:32 (UTC+8)

