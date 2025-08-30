TROVE की अधिक जानकारी

Arbitrove Governance Token मूल्य (TROVE)

गैर-सूचीबद्ध

1 TROVE से USD लाइव प्राइस:

$0.0036295
$0.0036295$0.0036295
-4.00%1D
USD
Arbitrove Governance Token (TROVE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:34:57 (UTC+8)

Arbitrove Governance Token (TROVE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00358922
$ 0.00358922$ 0.00358922
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00378878
$ 0.00378878$ 0.00378878
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00358922
$ 0.00358922$ 0.00358922

$ 0.00378878
$ 0.00378878$ 0.00378878

$ 0.052484
$ 0.052484$ 0.052484

$ 0.00129044
$ 0.00129044$ 0.00129044

+0.33%

-4.04%

-6.47%

-6.47%

Arbitrove Governance Token (TROVE) रियल-टाइम प्राइस $0.0036295 है. पिछले 24 घंटों में, TROVE ने $ 0.00358922 के कम और $ 0.00378878 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TROVE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.052484 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00129044 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TROVE में +0.33%, 24 घंटों में -4.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Arbitrove Governance Token (TROVE) मार्केट की जानकारी

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Arbitrove Governance Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TROVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 300.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.63M है.

Arbitrove Governance Token (TROVE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Arbitrove Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000153020427686802 था.
पिछले 30 दिनों में, Arbitrove Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003499382 था.
पिछले 60 दिनों में, Arbitrove Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0024565827 था.
पिछले 90 दिनों में, Arbitrove Governance Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013485179225166604 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000153020427686802-4.04%
30 दिन$ +0.0003499382+9.64%
60 दिन$ +0.0024565827+67.68%
90 दिन$ +0.0013485179225166604+59.12%

Arbitrove Governance Token (TROVE) क्या है

The Governance Token for the Arbitrove Protocol

Arbitrove Governance Token (TROVE) संसाधन

व्हाइट पेपर
आधिकारिक वेबसाइट

Arbitrove Governance Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Arbitrove Governance Token (TROVE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Arbitrove Governance Token (TROVE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Arbitrove Governance Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Arbitrove Governance Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TROVE लोकल करेंसी में

Arbitrove Governance Token (TROVE) टोकन का अर्थशास्त्र

Arbitrove Governance Token (TROVE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TROVE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Arbitrove Governance Token (TROVE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Arbitrove Governance Token (TROVE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TROVE प्राइस 0.0036295 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TROVE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TROVE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0036295 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Arbitrove Governance Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TROVE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.09M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TROVE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TROVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 300.00M USD है.
TROVE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TROVE ने 0.052484 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TROVE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TROVE ने 0.00129044 USD की ATL प्राइस देखी.
TROVE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TROVE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TROVE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TROVE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TROVE का प्राइस का अनुमान देखें.
