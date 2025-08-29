Aquarius मूल्य (AQUA)
Aquarius (AQUA) रियल-टाइम प्राइस $0.00092493 है. पिछले 24 घंटों में, AQUA ने $ 0.00092493 के कम और $ 0.00098898 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AQUA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02350576 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00009804 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AQUA में -0.94%, 24 घंटों में -6.47%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Aquarius का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.21M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AQUA की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.91B है, कुल आपूर्ति 99971232585.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.46M है.
आज के दिन के दौरान, Aquarius का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Aquarius का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000701360 था.
पिछले 60 दिनों में, Aquarius का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001473243 था.
पिछले 90 दिनों में, Aquarius का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002364914262745418 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.47%
|30 दिन
|$ -0.0000701360
|-7.58%
|60 दिन
|$ +0.0001473243
|+15.93%
|90 दिन
|$ +0.0002364914262745418
|+34.35%
AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments.
