April (APRIL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, APRIL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. APRIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.201633 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में APRIL में +0.87%, 24 घंटों में -1.57%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
April का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. APRIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 106.62M है, कुल आपूर्ति 125000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.32K है.
आज के दिन के दौरान, April का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, April का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, April का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, April का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.57%
|30 दिन
|$ 0
|+9.66%
|60 दिन
|$ 0
|+34.68%
|90 दिन
|$ 0
|--
Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments.
April (APRIL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. APRIL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
