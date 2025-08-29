Apollo Diversified Credit Securitize Fund मूल्य (ACRED)
Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) रियल-टाइम प्राइस $1,053.25 है. पिछले 24 घंटों में, ACRED ने $ 1,052.42 के कम और $ 1,053.66 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ACRED की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1,054.1 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,004.33 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ACRED में +0.01%, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Apollo Diversified Credit Securitize Fund का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 110.94M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ACRED की मार्केट में उपलब्ध राशि 105.34K है, कुल आपूर्ति 105340.313551 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 110.94M है.
आज के दिन के दौरान, Apollo Diversified Credit Securitize Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +0.178036 था.
पिछले 30 दिनों में, Apollo Diversified Credit Securitize Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +12.0007305000 था.
पिछले 60 दिनों में, Apollo Diversified Credit Securitize Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +19.8680867000 था.
पिछले 90 दिनों में, Apollo Diversified Credit Securitize Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +28.6331660843014 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.178036
|+0.02%
|30 दिन
|$ +12.0007305000
|+1.14%
|60 दिन
|$ +19.8680867000
|+1.89%
|90 दिन
|$ +28.6331660843014
|+2.79%
This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks.
