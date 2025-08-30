APOLLO AI by Virtuals मूल्य (APL)
APOLLO AI by Virtuals (APL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, APL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. APL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में APL में +5.89%, 24 घंटों में -35.06%, तथा पिछले 7 दिनों में +260.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
APOLLO AI by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 60.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. APL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 60.45K है.
आज के दिन के दौरान, APOLLO AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, APOLLO AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, APOLLO AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, APOLLO AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-35.06%
|30 दिन
|$ 0
|+279.01%
|60 दिन
|$ 0
|+151.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
Apollo AI is a revolutionary AI-powered trading assistant that empowers traders with profound insights into the dynamic markets of Forex, Stocks, Futures, Indices, and major cryptocurrencies. Utilize real-time market analysis powered by multiple LLMs, including DeepSeek, OpenAI, Perplexity, Kimi AI, Venice AI, and personalized recommendations. Additionally, access predictive signals directly through our intuitive Telegram interface.
APOLLO AI by Virtuals (APL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. APL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
