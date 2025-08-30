APM की अधिक जानकारी

apM Coin लोगो

apM Coin मूल्य (APM)

गैर-सूचीबद्ध

1 APM से USD लाइव प्राइस:

$0.00267248
$0.00267248
-1.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
apM Coin (APM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:34:49 (UTC+8)

apM Coin (APM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00265804
$ 0.00265804
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00271551
$ 0.00271551
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00265804
$ 0.00265804

$ 0.00271551
$ 0.00271551

$ 1.066
$ 1.066

$ 0.00244691
$ 0.00244691

-0.46%

-1.46%

-3.30%

-3.30%

apM Coin (APM) रियल-टाइम प्राइस $0.00267248 है. पिछले 24 घंटों में, APM ने $ 0.00265804 के कम और $ 0.00271551 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. APM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.066 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00244691 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में APM में -0.46%, 24 घंटों में -1.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

apM Coin (APM) मार्केट की जानकारी

$ 967.55K
$ 967.55K

--
--

$ 4.85M
$ 4.85M

361.88M
361.88M

1,812,500,000.0
1,812,500,000.0

apM Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 967.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. APM की मार्केट में उपलब्ध राशि 361.88M है, कुल आपूर्ति 1812500000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.85M है.

apM Coin (APM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, apM Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, apM Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002667800 था.
पिछले 60 दिनों में, apM Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001674102 था.
पिछले 90 दिनों में, apM Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001841764874138393 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.46%
30 दिन$ -0.0002667800-9.98%
60 दिन$ -0.0001674102-6.26%
90 दिन$ -0.0001841764874138393-6.44%

apM Coin (APM) क्या है

A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

apM Coin (APM) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

apM Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में apM Coin (APM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके apM Coin (APM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? apM Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब apM Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

APM लोकल करेंसी में

apM Coin (APM) टोकन का अर्थशास्त्र

apM Coin (APM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. APM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: apM Coin (APM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज apM Coin (APM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव APM प्राइस 0.00267248 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
APM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
APM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00267248 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
apM Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
APM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 967.55K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
APM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
APM की मार्केट में उपलब्ध राशि 361.88M USD है.
APM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
APM ने 1.066 USD की ATH प्राइस हासिल की.
APM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
APM ने 0.00244691 USD की ATL प्राइस देखी.
APM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
APM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या APM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष APM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए APM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:34:49 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.