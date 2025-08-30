Apes Go Bananas मूल्य (AGB)
Apes Go Bananas (AGB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AGB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGB में --, 24 घंटों में +0.65%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Apes Go Bananas का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 107.00K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGB की मार्केट में उपलब्ध राशि 819.20T है, कुल आपूर्ति 819200000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 107.00K है.
आज के दिन के दौरान, Apes Go Bananas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Apes Go Bananas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Apes Go Bananas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Apes Go Bananas का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.65%
|30 दिन
|$ 0
|+26.46%
|60 दिन
|$ 0
|+80.70%
|90 दिन
|$ 0
|--
AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE.
Apes Go Bananas (AGB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AGB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
