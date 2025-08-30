APTR की अधिक जानकारी

Aperture Finance लोगो

Aperture Finance मूल्य (APTR)

गैर-सूचीबद्ध

1 APTR से USD लाइव प्राइस:

$0.0001416
$0.0001416$0.0001416
-0.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Aperture Finance (APTR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:09:08 (UTC+8)

Aperture Finance (APTR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00013879
$ 0.00013879$ 0.00013879
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00014901
$ 0.00014901$ 0.00014901
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00013879
$ 0.00013879$ 0.00013879

$ 0.00014901
$ 0.00014901$ 0.00014901

$ 0.149148
$ 0.149148$ 0.149148

$ 0.0001295
$ 0.0001295$ 0.0001295

-0.06%

-0.30%

-21.52%

-21.52%

Aperture Finance (APTR) रियल-टाइम प्राइस $0.0001416 है. पिछले 24 घंटों में, APTR ने $ 0.00013879 के कम और $ 0.00014901 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. APTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.149148 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0001295 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में APTR में -0.06%, 24 घंटों में -0.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Aperture Finance (APTR) मार्केट की जानकारी

$ 12.87K
$ 12.87K$ 12.87K

--
----

$ 141.60K
$ 141.60K$ 141.60K

90.90M
90.90M 90.90M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aperture Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. APTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.90M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 141.60K है.

Aperture Finance (APTR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Aperture Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Aperture Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000653022 था.
पिछले 60 दिनों में, Aperture Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001235478 था.
पिछले 90 दिनों में, Aperture Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010867570873318137 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.30%
30 दिन$ -0.0000653022-46.11%
60 दिन$ -0.0001235478-87.25%
90 दिन$ -0.0010867570873318137-88.47%

Aperture Finance (APTR) क्या है

Building AI Powered Intents, the future of DeFi UX.

Aperture Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Aperture Finance (APTR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Aperture Finance (APTR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Aperture Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Aperture Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

APTR लोकल करेंसी में

Aperture Finance (APTR) टोकन का अर्थशास्त्र

Aperture Finance (APTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. APTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Aperture Finance (APTR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Aperture Finance (APTR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव APTR प्राइस 0.0001416 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
APTR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
APTR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0001416 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Aperture Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
APTR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.87K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
APTR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
APTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.90M USD है.
APTR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
APTR ने 0.149148 USD की ATH प्राइस हासिल की.
APTR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
APTR ने 0.0001295 USD की ATL प्राइस देखी.
APTR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
APTR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या APTR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष APTR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए APTR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:09:08 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.