Anzens USDA का आज का लाइव मूल्य 1.016 USD है.USDA का मार्केट कैप 10,169,088 USD है. भारत में USDA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

USDA की अधिक जानकारी

USDA प्राइस की जानकारी

USDA क्या है

USDA आधिकारिक वेबसाइट

USDA टोकन का अर्थशास्त्र

USDA प्राइस का पूर्वानुमान

Anzens USDA लोगो

Anzens USDA मूल्य (USDA)

गैर-सूचीबद्ध

1 USDA से USD लाइव प्राइस:

$1.028
$1.028
-1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Anzens USDA (USDA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:46:37 (UTC+8)

Anzens USDA का आज का मूल्य

आज Anzens USDA (USDA) का लाइव मूल्य $ 1.016 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.24% का बदलाव आया है. मौजूदा USDA से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.016 प्रति USDA है.

$ 10,169,088 के मार्केट कैप के अनुसार Anzens USDA करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 10.08M USDA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, USDA की ट्रेडिंग $ 1.0 (निम्न) और $ 1.055 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 4.85 और सबसे निम्न स्तर $ 0.529751 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में USDA में पिछले एक घंटे में +1.34% और पिछले 7 दिनों में -1.53% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Anzens USDA (USDA) मार्केट की जानकारी

$ 10.17M
$ 10.17M

--
--

$ 10.17M
$ 10.17M

10.08M
10.08M

10,081,677.0
10,081,677.0

Anzens USDA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDA की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.08M है, कुल आपूर्ति 10081677.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.17M है.

Anzens USDA की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.0
$ 1.0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.055
$ 1.055
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.055
$ 1.055

$ 4.85
$ 4.85

$ 0.529751
$ 0.529751

+1.34%

-2.23%

-1.53%

-1.53%

Anzens USDA (USDA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Anzens USDA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.023252083137579 था.
पिछले 30 दिनों में, Anzens USDA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0044140120 था.
पिछले 60 दिनों में, Anzens USDA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0061541152 था.
पिछले 90 दिनों में, Anzens USDA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.015214925479947 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.023252083137579-2.23%
30 दिन$ -0.0044140120-0.43%
60 दिन$ +0.0061541152+0.61%
90 दिन$ +0.015214925479947+1.52%

Anzens USDA के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Anzens USDA (USDA) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में USDA का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Anzens USDA (USDA) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Anzens USDA के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Anzens USDA (USDA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Anzens USDA

2030 में 1 Anzens USDA का मूल्य कितना होगा?
अगर Anzens USDA 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Anzens USDA के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:46:37 (UTC+8)

Anzens USDA के बारे में और जानें

$0.00

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.015697

$0.03548

$0.00000005427

$0.00000000000000007099

$0.0460

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.