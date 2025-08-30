Antitoken मूल्य (ANTI)
Antitoken (ANTI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ANTI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ANTI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01260369 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ANTI में +0.05%, 24 घंटों में -5.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Antitoken का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 76.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ANTI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.97M है, कुल आपूर्ति 999973376.09 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 76.43K है.
आज के दिन के दौरान, Antitoken का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Antitoken का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Antitoken का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Antitoken का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.16%
|30 दिन
|$ 0
|+10.13%
|60 दिन
|$ 0
|-2.40%
|90 दिन
|$ 0
|--
$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one. When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance. If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.
