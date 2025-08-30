Anti Rug Agent मूल्य (ANTIRUG)
-2.43%
-4.73%
-28.39%
-28.39%
Anti Rug Agent (ANTIRUG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ANTIRUG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ANTIRUG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01352923 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ANTIRUG में -2.43%, 24 घंटों में -4.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -28.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Anti Rug Agent का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 292.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ANTIRUG की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999765370.527419 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 292.06K है.
आज के दिन के दौरान, Anti Rug Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Anti Rug Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Anti Rug Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Anti Rug Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.73%
|30 दिन
|$ 0
|-35.23%
|60 दिन
|$ 0
|-55.93%
|90 दिन
|$ 0
|--
Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.
Anti Rug Agent (ANTIRUG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ANTIRUG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
