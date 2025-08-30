Antfarm Token मूल्य (ATF)
+0.24%
-2.00%
-1.10%
-1.10%
Antfarm Token (ATF) रियल-टाइम प्राइस $0.14461 है. पिछले 24 घंटों में, ATF ने $ 0.142715 के कम और $ 0.148065 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ATF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.247867 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.068837 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ATF में +0.24%, 24 घंटों में -2.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Antfarm Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.41M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ATF की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.77M है, कुल आपूर्ति 9773096.71522029 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.41M है.
आज के दिन के दौरान, Antfarm Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0029605725350542 था.
पिछले 30 दिनों में, Antfarm Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0316655409 था.
पिछले 60 दिनों में, Antfarm Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0916617281 था.
पिछले 90 दिनों में, Antfarm Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.05388911105909781 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0029605725350542
|-2.00%
|30 दिन
|$ +0.0316655409
|+21.90%
|60 दिन
|$ +0.0916617281
|+63.39%
|90 दिन
|$ +0.05388911105909781
|+59.40%
What Is Antfarm Token (ATF)? Antfarm Token (ATF) is an ERC20 token used to pay all swapping fees on Antfarm Finance, a decentralized exchange (DEX) on Ethereum. It was introduced to fit all the needs of the different stakeholders in the ecosystem. What Makes ATF Unique? Being deflationary (15% of the paid fees are burned after every swap) is a core property of the ATF token. This mechanism aims at protecting its holders. With every burn, the value of ATF increases theoretically. Liquidity Providers can claim their fees at any moment, without any impact on the pool value or volume as these fees are paid with the ATF token. This has many advantages: - LPs can further custom their strategy by deciding if they should reinvest their collected fees, diversify into new pools or simply keep them in ATF. By introducing the ATF, we give LPs the ability to create new source of earnings, independently from their initial pool strategy. - Crypto-native projects are incentivised to launch liquidity pools with their own token in the Antfarm ecosystem. It gives them the opportunity to put their stack at work. They can use their collected fees (in ATF) to pay their day-to-day expenses as a company. It prevents them from selling their own token to do so. - For very risky pairs, if one asset value goes to 0, the LPs will lose all their stake in the pair. Thanks to Antfarm's fee system in ATF, even if one of the assets goes to 0, they would be compensated with a certain % from swapping fees. This is a strong risk mitigation. Antfarm is even greater when markets are turbulent! This is when most swappers will be drawn to our pools. As ATF are required to pay for all swapping fees, the demand for ATF will be become substantial in such times.
