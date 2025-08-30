Antara Token मूल्य (ANTT)
+0.57%
-0.04%
+46.79%
+46.79%
Antara Token (ANTT) रियल-टाइम प्राइस $0.00372441 है. पिछले 24 घंटों में, ANTT ने $ 0.00348144 के कम और $ 0.00380421 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ANTT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.625249 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00047222 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ANTT में +0.57%, 24 घंटों में -0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में +46.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Antara Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 233.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ANTT की मार्केट में उपलब्ध राशि 62.62M है, कुल आपूर्ति 120000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 446.93K है.
आज के दिन के दौरान, Antara Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Antara Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0068840836 था.
पिछले 60 दिनों में, Antara Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0080364413 था.
पिछले 90 दिनों में, Antara Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002726427746126637 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.04%
|30 दिन
|$ +0.0068840836
|+184.84%
|60 दिन
|$ +0.0080364413
|+215.78%
|90 दिन
|$ +0.002726427746126637
|+273.19%
Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.
