Ankr Staked ETH (ANKRETH) रियल-टाइम प्राइस $5,190.67 है. पिछले 24 घंटों में, ANKRETH ने $ 5,184.59 के कम और $ 5,506.16 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ANKRETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,940.6 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 534.32 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ANKRETH में -1.77%, 24 घंटों में -5.47%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ankr Staked ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.92M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ANKRETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.26K है, कुल आपूर्ति 8259.39341992452 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.92M है.
आज के दिन के दौरान, Ankr Staked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ -300.519943462756 था.
पिछले 30 दिनों में, Ankr Staked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +864.8481536530 था.
पिछले 60 दिनों में, Ankr Staked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +3,907.7279117230 था.
पिछले 90 दिनों में, Ankr Staked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +2,167.309823486754 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -300.519943462756
|-5.47%
|30 दिन
|$ +864.8481536530
|+16.66%
|60 दिन
|$ +3,907.7279117230
|+75.28%
|90 दिन
|$ +2,167.309823486754
|+71.69%
ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits - Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards! - Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience. - Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH. - Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization. - Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.
