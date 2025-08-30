AGLA की अधिक जानकारी

Angola लोगो

Angola मूल्य (AGLA)

गैर-सूचीबद्ध

1 AGLA से USD लाइव प्राइस:

$0.00178034
$0.00178034$0.00178034
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Angola (AGLA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:51:36 (UTC+8)

Angola (AGLA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0017359
$ 0.0017359$ 0.0017359
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00178248
$ 0.00178248$ 0.00178248
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0017359
$ 0.0017359$ 0.0017359

$ 0.00178248
$ 0.00178248$ 0.00178248

$ 0.483956
$ 0.483956$ 0.483956

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

+0.04%

-1.22%

-1.22%

Angola (AGLA) रियल-टाइम प्राइस $0.0017805 है. पिछले 24 घंटों में, AGLA ने $ 0.0017359 के कम और $ 0.00178248 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGLA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.483956 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGLA में +0.51%, 24 घंटों में +0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Angola (AGLA) मार्केट की जानकारी

$ 888.95K
$ 888.95K$ 888.95K

--
----

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

499.45M
499.45M 499.45M

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Angola का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 888.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 499.45M है, कुल आपूर्ति 3000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.34M है.

Angola (AGLA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Angola का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Angola का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004348296 था.
पिछले 60 दिनों में, Angola का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010951152 था.
पिछले 90 दिनों में, Angola का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006205636036482455 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.04%
30 दिन$ +0.0004348296+24.42%
60 दिन$ +0.0010951152+61.51%
90 दिन$ +0.0006205636036482455+53.50%

Angola (AGLA) क्या है

The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market.

Angola प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Angola (AGLA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Angola (AGLA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Angola के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Angola प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AGLA लोकल करेंसी में

Angola (AGLA) टोकन का अर्थशास्त्र

Angola (AGLA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AGLA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Angola (AGLA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Angola (AGLA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AGLA प्राइस 0.0017805 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AGLA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AGLA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0017805 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Angola का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AGLA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 888.95K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AGLA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AGLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 499.45M USD है.
AGLA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AGLA ने 0.483956 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AGLA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AGLA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
AGLA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AGLA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AGLA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AGLA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AGLA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:51:36 (UTC+8)

Angola (AGLA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

