Andyman मूल्य (ANDYMAN)
+0.47%
-5.80%
+51.75%
+51.75%
Andyman (ANDYMAN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ANDYMAN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ANDYMAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00372507 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ANDYMAN में +0.47%, 24 घंटों में -5.80%, तथा पिछले 7 दिनों में +51.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Andyman का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 491.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ANDYMAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 963.47M है, कुल आपूर्ति 963473302.2692025 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 491.48K है.
आज के दिन के दौरान, Andyman का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Andyman का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Andyman का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Andyman का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.80%
|30 दिन
|$ 0
|+30.71%
|60 दिन
|$ 0
|+21.42%
|90 दिन
|$ 0
|--
$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.
